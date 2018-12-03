В ДТП в Польше пострадали восемь украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Дорожная авария произошла близ Кракова 9 человек получили травмы в результате столкновения двух легковушек из них 8 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
9 человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) близ Кракова.
Один автомобиль пассажирский, второй - это фургон. Пострадало восемь граждан Украины и водитель фургона.
Полиция предупреждает, что дорожные условия очень тяжелые. На дороге гололедица, что значительно усложняет торможения.
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Как сообщал УНН, ранее в селе Качалы Бородянского района Киевской области пьяный водитель автомобиля Opel Vectra с латвийскими номерами, сбил на обочине двоих детей и скрылся с места происшествия, но затем был задержан.