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В ДТП на трассе "Киев – Чоп" попала семья киевлян

Киев • УНН

 • 13379 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Ровенской области автомобиль, в котором находилась семья киевлян, въехал в отбойник и вылетел в кювет, где перевернулся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.

В ДТП на трассе "Киев – Чоп" попала семья киевлян

Так, ДТП произошло сегодня утром, около 9:00, на автодороге "Киев – Чоп", вблизи села Бранев.

"37-летний житель столицы, управляя автомобилем Hyundai, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, въехал в отбойник и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", – говорится в сообщении.

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В результате ДТП травмы пассажиры автомобиля: 40-летняя жена водителя, 14-летний сын и 11-летняя дочь. Их доставили в медучреждение. Предварительно, врачи диагностировали у женщины ушиб позвоночника, а дети еще проходят обследование. Водитель иномарки в результате ДТП не пострадал. Сейчас он общается с полицейскими.

"По внешним признакам мужчина был трезвым, впрочем у него отобрали образцы крови на предмет определения опьянения. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Транспортное средство поместили на территорию местного отделения полиции", – сообщили в ГУНП.

Напомним, на Скниловском мосту во Львове столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, водитель одного авто вылетел через лобовое стекло на дорогу. Он погиб до приезда "скорой".

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