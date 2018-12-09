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Патрульне авто у столиці влетіло у тролейбус

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві на проспекті Лобановського вночі сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної служби, який в'їхав у тролейбус. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Києва.

Патрульне авто у столиці влетіло у тролейбус

"За участі службового авто відбулося ДТП на проспекті Лобановського. Обійшлося без потерпілих. У автомобіля патрульної служби механічні пошкодження передньої частини", - повідомили в прес-службі.

Також у відомстві уточнили, що автомобіль патрульної служби зіткнувся із тролейбусом, в якому також ніхто не постраждав.
За попередніми даними, причиною зіткнення стало недотримання безпечної дистанції.

У то же час, очевидці повідомляють, що патрульний автомобіль на порожній дорозі "влетів" у тролейбус, що слідував у депо. У результаті удару передня частина автомобіля виявилась повністю зім’ятої, злетіла "мігалка". Самі патрульні ледь уникли серйозних травм.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Харкові за участі легковика та службового автомобіля поліції сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав патрульний.

Українські Національні Новини

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