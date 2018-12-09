Патрульне авто у столиці влетіло у тролейбус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві на проспекті Лобановського вночі сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної служби, який в'їхав у тролейбус. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Києва.
"За участі службового авто відбулося ДТП на проспекті Лобановського. Обійшлося без потерпілих. У автомобіля патрульної служби механічні пошкодження передньої частини", - повідомили в прес-службі.
Також у відомстві уточнили, що автомобіль патрульної служби зіткнувся із тролейбусом, в якому також ніхто не постраждав.
За попередніми даними, причиною зіткнення стало недотримання безпечної дистанції.
У то же час, очевидці повідомляють, що патрульний автомобіль на порожній дорозі "влетів" у тролейбус, що слідував у депо. У результаті удару передня частина автомобіля виявилась повністю зім’ятої, злетіла "мігалка". Самі патрульні ледь уникли серйозних травм.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Харкові за участі легковика та службового автомобіля поліції сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав патрульний.