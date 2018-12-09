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Патрульное авто в столице влетело в троллейбус

Киев • УНН

 • 25927 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, который въехал в троллейбус. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Киева.

Патрульное авто в столице влетело в троллейбус

"При участии служебного автомобиля произошло ДТП на проспекте Лобановского. Обошлось без пострадавших. У автомобиля патрульной службы механические повреждения передней части", - сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что автомобиль патрульной службы столкнулся с троллейбусом, в котором также никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции.

В то же время, очевидцы сообщают, что патрульный автомобиль на пустой дороге "влетел" в троллейбус, следовавший в депо. В результате удара передняя часть автомобиля оказалась полностью смятой, слетела "мигалка". Сами патрульные едва избежали серьезных травм.

В конце сентября в Харькове с участием легковушки и служебного автомобиля полиции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал патрульный.

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