У ДТП на Рівненщині загинула молода та постраждала вагітна жінка

Близько 4:00 біля одного з кафе 31-річний чоловік автомобілем ВАЗ-2121 наїхав на двох молодих жінок, які стояли на дорозі біля скутера.

У результаті наїзду автомобіля 25-річна місцева жителька померла, а її вагітна 28-річна односельчанка у важкому стані перебуває у лікарні.

Зі слів водія ВАЗ-2121, він в останній момент побачив на дорозі пішоходів і не зміг уникнути наїзду. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

За результатами освідчення водій ВАЗу був тверезим.

Нагадаємо, вчора на автодорозі сполученням Львів—Люблін, поблизу Рава-Руської митниці, під колесами автобуса загинув пішохід.