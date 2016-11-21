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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В ДТП на Ровенщине погибла молодая и пострадала беременная женщина

Киев • УНН

 • 9142 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Смертельная авария произошла вчера в пгт Клесов Сарненского района. Об этом УНН сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

В ДТП на Ровенщине погибла молодая и пострадала беременная женщина

Около 4:00 возле одного из кафе 31-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2121 наехал на двух молодых женщин, которые стояли на дороге возле скутера.

В результате наезда автомобиля 25-летняя местная жительница скончалась, а ее беременная 28-летняя односельчанка в тяжелом состоянии находится в больнице.

По словам водителя ВАЗ-2121, он в последний момент увидел на дороге пешеходов и не смог избежать наезда. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

По результатам освидетельствования водитель ВАЗа был трезв.

Напомним, вчера на автодороге Львов-Люблин, вблизи Рава-Русской таможни, под колесами автобуса погиб пешеход.

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