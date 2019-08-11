У ДТП на Полтавщині загинула харківська балерина

"Повертаючись з чоловіком із відпустки по Італії, на маршрутці з Борисполя до Харкова, в автокатастрофі після множинних травм у лікарні м. Полтави, померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на 31 році життя", - написав Орищенко.

Він додав, що про дату і місце прощання з балериною буде відомо в понеділок.

Додамо, у відділі комунікації ГУНП у Полтавській області повідомили про те, що у Великобагачанському районі 10 серпня близько 1:00, на 277 км автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський", між селами Білоцерківське та Коноплянка, 26-річний водій автобусу "СЕТРА 317" допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen LT 35 під керуванням водія 1976 року народження.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобусу Volkswagen LT 35 загинув на місці пригоди, також 31-річна пасажирка Volkswagen LT 35 від отриманих тілесних ушкоджень померла в приміщенні Решетилівської центральної районної лікарні. Водія мікроавтобусу Volkswagen LT 35 з тілесними ушкодженнями було доставлено до Великобагачанської центральної районної лікарні", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі при ДТП загинув 18-річний чемпіон України по кікбоксингу.