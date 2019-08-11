У ДТП на Полтавщині загинула харківська балерина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Внаслідок ДТП яка сталася 10 серпня, загинула солістка балету Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка Світлана Ісакова. Про це повідомив художній керівник театру Олег Орищенко у Facebook, передає УНН.
"Повертаючись з чоловіком із відпустки по Італії, на маршрутці з Борисполя до Харкова, в автокатастрофі після множинних травм у лікарні м. Полтави, померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на 31 році життя", - написав Орищенко.
Він додав, що про дату і місце прощання з балериною буде відомо в понеділок.
Додамо, у відділі комунікації ГУНП у Полтавській області повідомили про те, що у Великобагачанському районі 10 серпня близько 1:00, на 277 км автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський", між селами Білоцерківське та Коноплянка, 26-річний водій автобусу "СЕТРА 317" допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen LT 35 під керуванням водія 1976 року народження.
"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобусу Volkswagen LT 35 загинув на місці пригоди, також 31-річна пасажирка Volkswagen LT 35 від отриманих тілесних ушкоджень померла в приміщенні Решетилівської центральної районної лікарні. Водія мікроавтобусу Volkswagen LT 35 з тілесними ушкодженнями було доставлено до Великобагачанської центральної районної лікарні", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Запоріжжі при ДТП загинув 18-річний чемпіон України по кікбоксингу.