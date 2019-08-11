В ДТП в Полтавской области погибла харьковская балерина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В результате ДТП, которое произошло 10 августа, погибла солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М.В. Лысенко Светлана Исакова. Об этом сообщил художественный руководитель театра Олег Орищенко в Facebook, передает УНН.
"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе после множественных травм в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни", - написал Орищенко.
Он добавил, что о дате и месте прощания с балериной будет известно в понедельник.
Добавим, в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области сообщили о том, что в Великобагачанском районе 10 августа около 1:00, на 277 км автодороги М-03 "Киев-Харьков-Должанский", между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT 35 под управлением водителя 1976 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen LT 35 погиб на месте происшествия, также 31-летняя пассажирка Volkswagen LT 35 от полученных телесных повреждений скончалась в помещении Решетиловской центральной районной больницы. Водитель микроавтобуса Volkswagen LT 35 с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу", - сообщили в полиции.
Напомним, в Запорожье при ДТП погиб 18-летний чемпион Украины по кикбоксингу.