У ДСНС роз'яснили ситуацію щодо загазованості повітря у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Щодо ситуації із загазованістю повітря у Києві - у місті спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, передає УНН.
"Станом на 7 год. 5 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", - йдеться у повідомленні.
Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів, додали у ДСНС.
Нагадаємо, у Києві зафіксовано майже 150 пожеж в екосистемі за останні 12 днів.