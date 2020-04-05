В ГСЧС разъяснили ситуацию загазованности воздуха в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Относительно ситуации с загазованностью воздуха в Киеве - в городе наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, что препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает УНН.
"По состоянию на 7 ч. 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.
Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней, добавили в ГСЧС.
Напомним, в Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней.