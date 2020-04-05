В ГСЧС разъяснили ситуацию загазованности воздуха в Киеве

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82771 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99239 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102064 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101366 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109258 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97643 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104352 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106390 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131355 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В ГСЧС разъяснили ситуацию загазованности воздуха в Киеве

В ГСЧС разъяснили ситуацию загазованности воздуха в Киеве

Киев  •  УНН

 • 20645 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Относительно ситуации с загазованностью воздуха в Киеве - в городе наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, что препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает УНН.

"По состоянию на 7 ч. 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.

Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней, добавили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней.

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