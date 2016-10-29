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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Донецькій області поліцейські затримали серійного викрадача скутерів

У Донецькій області поліцейські затримали серійного викрадача скутерів

Київ • УНН

 • 9626 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Донецькій області поліцейські затримали серійного викрадача скутерів. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.

Чоловік викрав одразу три транспортних засоби. Зараз викрадені т.з. вилучені, їх повернуть законним власникам.

Злодій викрав протягом останніх 5 місяців мопеди відразу в декількох населених пунктах — місті Родинське, село Звєрєве і Піщане.

Поліцейські встановили, що у всіх трьох злочинів були “загальні риси”. “Мопедних маніяком” виявився 18-річний житель смт Шевченко.

Молодий правопорушник зізнався у скоєних злочинах і пояснив, що викрадав мопеди “тільки щоб покататися” і не збирався їх продавати. Однак, повертати мопеди молодик не поспішав.

Інформація за цими фактами внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 26 вересня, на дитячому майданчику біля будинку №98 на просп.Металургів виявили вкрадений автомобіль Daewoo Nexia, що лежить на боку.

Українські Національні Новини

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