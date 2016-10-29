В Донецкой области полицейские задержали серийного похитителя скутеров
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Донецкой области полицейские задержали серийного похитителя скутеров. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Мужчина похитил сразу три транспортных средства. Сейчас похищенные т.с. изъяты, их вернут законным владельцам.
Вор похитил в течение последних 5 месяцев мопеды сразу в нескольких населенных пунктах - городе Родинское, село Зверево и Песчаное.
Полицейские установили, что у всех трех преступлений были "общие черты". "Мопедным маньяком" оказался 18-летний житель пгт Шевченко.
Молодой правонарушитель признался в совершенных преступлениях и объяснил, что похищал мопеды "только чтобы покататься" и не собирался их продавать. Однако, возвращать мопеды парень не спешил.
Информация по этим фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 26 сентября, на детской площадке возле дома №98 на просп. Металлургов обнаружили украденный автомобиль Daewoo Nexia, лежащий на боку.