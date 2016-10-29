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15 марта, 19:03 • 116629 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171214 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140964 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133221 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114342 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102095 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137158 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области полицейские задержали серийного похитителя скутеров

В Донецкой области полицейские задержали серийного похитителя скутеров

Киев • УНН

 • 9625 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Донецкой области полицейские задержали серийного похитителя скутеров. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Мужчина похитил сразу три транспортных средства. Сейчас похищенные т.с. изъяты, их вернут законным владельцам.

Вор похитил в течение последних 5 месяцев мопеды сразу в нескольких населенных пунктах - городе Родинское, село Зверево и Песчаное.

Полицейские установили, что у всех трех преступлений были "общие черты". "Мопедным маньяком" оказался 18-летний житель пгт Шевченко.

Молодой правонарушитель признался в совершенных преступлениях и объяснил, что похищал мопеды "только чтобы покататься" и не собирался их продавать. Однако, возвращать мопеды парень не спешил.

Информация по этим фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 26 сентября, на детской площадке возле дома №98 на просп. Металлургов обнаружили украденный автомобиль Daewoo Nexia, лежащий на боку.

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