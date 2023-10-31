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У додатку "Дії" з'явилось вже 346 житлових сертифікатів для купівлі житла замість зруйнованого рф

Київ • УНН

 • 34120 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У застосунку “Дія” згенеровано вже 346 житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нове житло замість знищеного армією рф. Середня сума кожного сертифікату близько 2 млн грн. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

У додатку "Дії" з'явилось вже 346 житлових сертифікатів для купівлі житла замість зруйнованого рф

Цитата

«За пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 млрд грн. Кошти отримали майже 19 тисяч родин. Щодо знищеного майна отримали від громадян майже 5 тисяч звернень. У Дії згенеровано 346 сертифікатів. Середня сума кожного близько 2 млн грн. Це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що третій компонент програми — це компенсації за зроблені власним коштом ремонти.

«Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів єВідновлення», - повідомив Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло, виплатять компенсацію: Зеленський підписав законопроєкт

Доповнення

У “Дії” триває генерація житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нову оселю замість знищеної армією рф. З листопада ці сертифікати можна буде використовувати.

В Україні анонсували об’єднання ваучера на відновлене житло та іпотеку. Українці зможуть використовувати сертифікат "єВідновлення" як передоплату для "єОселі".

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