У додатку "Дії" з'явилось вже 346 житлових сертифікатів для купівлі житла замість зруйнованого рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У застосунку “Дія” згенеровано вже 346 житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нове житло замість знищеного армією рф. Середня сума кожного сертифікату близько 2 млн грн. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«За пошкоджене росіянами майно вже виплатили 1,5 млрд грн. Кошти отримали майже 19 тисяч родин. Щодо знищеного майна отримали від громадян майже 5 тисяч звернень. У Дії згенеровано 346 сертифікатів. Середня сума кожного близько 2 млн грн. Це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що третій компонент програми — це компенсації за зроблені власним коштом ремонти.
«Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Виплати розпочнуться у 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів єВідновлення», - повідомив Шмигаль.
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Доповнення
У “Дії” триває генерація житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нову оселю замість знищеної армією рф. З листопада ці сертифікати можна буде використовувати.
В Україні анонсували об’єднання ваучера на відновлене житло та іпотеку. Українці зможуть використовувати сертифікат "єВідновлення" як передоплату для "єОселі".