Українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене через війну житло, виплатять компенсацію: Зеленський підписав законопроєкт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, повідомляє УНН із посиланням на картку проєкту закона.
Деталі
Зеленський підписав законопроєкт №10063 “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України".
Відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату по програмі "єВідновлення".
Законопроєкт передбачає надання грошової компенсації за придбану будівельну продукцію та/або виконані ремонтні роботи на пошкодженому об’єкті нерухомого майна за власні кошти.
Доповнення
Верховна Рада 5 жовтня проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло.
Додамо
У “Дії” триває генерація житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нову оселю замість знищеної армією рф. З листопада ці сертифікати можна буде використовувати.