Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, сообщает УНН со ссылкой на карточку проекта закона.
Детали
Зеленский подписал законопроект №10063 “О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины".
Отныне граждане, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе "еВідновлення".
Законопроект предусматривает предоставление денежной компенсации за приобретенную строительную продукцию и/или выполненные ремонтные работы на поврежденном объекте недвижимого имущества за собственные средства.
Дополнение
Верховная Рада 5 октября проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье.
Добавим
В “Дії” продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новое жилье взамен уничтоженного армией рф. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.