єВідновлення: сертифікати на придбання житла замість зруйнованого рф почнуть діяти з наступного місяця – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У “Дії” триває генерація житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нову оселю замість знищеної армією рф. З листопада ці сертифікати можна буде використовувати. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Цитата
“Загалом на житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало від обстрілів, спрямовано 4,4 млрд грн. У програмі єВідновлення передбачено три компоненти. З них два — на стадії активної реалізації”, — повідомив Шмигаль.
Деталі
За його словами, на відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тис. заявок. Найбільше на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Там, де була ворожа окупація або інтенсивні обстріли. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн.
“4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. У Дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати”, — зазначив Шмигаль.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші сертифікати на придбання житла замість зруйнованого росіянами з’явилися у “Дії” в кінці вересня
Шмигаль повідомив, що третій компонент єВідновлення — це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом.
“Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року”, — сказав Шмигаль.
Окрім того, прем‘єр прокоментував програму єОселя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд виділив 60 мільярдів гривень на швидке відновлення регіонів
“Пільгові іпотечні кредити отримали майже 4 тис. українських родин на суму 5,7 млрд грн. Переважно це військові, педагоги та медики”, — додав Шмигаль.