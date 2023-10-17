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єВідновлення: сертифікати на придбання житла замість зруйнованого рф почнуть діяти з наступного місяця – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У “Дії” триває генерація житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нову оселю замість знищеної армією рф. З листопада ці сертифікати можна буде використовувати. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

єВідновлення: сертифікати на придбання житла замість зруйнованого рф почнуть діяти з наступного місяця – Шмигаль

Цитата

“Загалом на житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало від обстрілів, спрямовано 4,4 млрд грн. У програмі єВідновлення передбачено три компоненти. З них два — на стадії активної реалізації”, — повідомив Шмигаль.

Деталі

За його словами, на відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тис. заявок. Найбільше на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Там, де була ворожа окупація або інтенсивні обстріли. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн.

“4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. У Дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати”, — зазначив Шмигаль.

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Шмигаль повідомив, що третій компонент єВідновлення — це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом.

“Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року”, — сказав Шмигаль.

Окрім того, прем‘єр прокоментував програму єОселя.

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“Пільгові іпотечні кредити отримали майже 4 тис. українських родин на суму 5,7 млрд грн. Переважно це військові, педагоги та медики”, — додав Шмигаль.

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