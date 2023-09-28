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Перші сертифікати на придбання житла замість зруйнованого росіянами з’явилися у "Дії"

Перші сертифікати на придбання житла замість зруйнованого росіянами з’явилися у "Дії"

Київ • УНН

 • 199057 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У застосунку "Дія" з’явилася можливість переглянути сертифікати для придбання нового житла замість знищеного армією рф. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні в межах програми єВідновлення відкриваємо перегляд житлових сертифікатів у Дії. Завдяки їм українці, чиє житло було повністю зруйноване росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подавав заявку через Дію, в окремій вкладці розділу єВідновлення зможуть побачити свій сертифікат», - написав Шмигаль у Telegram.

Також прем’єр зазначив, що механізм використання житлових сертифікатів ще доопрацьовується. Повноцінний запуск планують в листопаді цього року.

«Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації детально поінформують про те, як сертифікати можна буде використати. Однак уже зараз є можливість обирати для себе краще місце для життя та найбільш оптимальні варіанти нерухомості», - зазначив прем’єр.

Доповнення

Крім того, Шмигаль зазначив, що уряд також продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла. Таким чином, програма єВідновлення поступово охоплює усіх українців, чиє житло вразили російські терористи.

Додамо 

Як повідомляв УНН, уряд України виділив 60 мільярдів гривень на відновлення регіонів, які постраждали від війни. Ці гроші будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, житла, соціальних закладів та інших об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії.

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