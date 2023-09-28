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Первые сертификаты на приобретение жилья взамен разрушенного россиянами появились в "Дии"

Киев • УНН

 • 199052 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В приложении "Дия" появилась возможность просмотреть сертификаты для приобретения нового жилья взамен уничтоженного армией рф. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня в рамках программы еВидновлення открываем просмотр жилищных сертификатов в Дии. Благодаря им украинцы, чье жилье было полностью разрушено россией, смогут приобрести новое. Все, кто подавал заявку через Дию, в отдельной вкладке раздела еВидновлення смогут увидеть свой сертификат», - написал Шмыгаль в Telegram.

Также премьер отметил, что механизм использования жилищных сертификатов еще дорабатывается. Полноценный запуск планируют в ноябре этого года.

«Министерство восстановления и Министерство цифровой трансформации подробно проинформируют о том, как сертификаты можно будет использовать. Однако уже сейчас есть возможность выбирать для себя лучшее место для жизни и наиболее оптимальные варианты недвижимости», - отметил премьер.

Дополнение

Кроме того, Шмыгаль отметил, что правительство также продолжает выплачивать целевые средства для ремонтов поврежденного жилья. Таким образом, программа еВидновлення постепенно охватывает всех украинцев, чье жилье поразили российские террористы.

Добавим 

Как сообщал УНН, правительство Украины выделило 60 миллиардов гривен на восстановление регионов, пострадавших от войны. Эти деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, жилья, социальных учреждений и других объектов, которые были повреждены или разрушены в результате российской агрессии.

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