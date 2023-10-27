ДБР проводить обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та перебувають в управлінні "Київтеплоенерго", Державне бюро розслідувань проводить обшуки, повідомила у п'ятницю КМДА, пише УНН.
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"У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго", ДБР проводить обшуки. Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми", - ідеться у повідомленні.
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Як зазначається, справа Державного бюро розслідувань не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго". "Ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб’єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою", - сказано у повідомленні.
Підприємство наголошує, що "обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла".
"КП "Київтеплоенерго" готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури", - вказано у повідомленні.