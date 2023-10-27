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ГБР проводит обыски в помещениях столичных ТЭЦ - КГГА

Киев • УНН

 • 189328 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", Государственное бюро расследований проводит обыски, сообщила в пятницу КГГА, пишет УНН.

ГБР проводит обыски в помещениях столичных ТЭЦ - КГГА

Цитата

"В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются ообъектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", ГБР проводит обыски. Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничено в условиях военного положения. Также сотрудники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, дело Государственного бюро расследований не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго". "Постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергообъектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна", - говорится в сообщении.

Предприятие отмечает, что "обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла".

"КП "Киевтеплоэнерго" готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако призывает правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры", - указано в сообщении.

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