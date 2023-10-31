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В приложении "Дії" появилось уже 346 жилищных сертификатов для покупки жилья взамен разрушенного рф

Киев • УНН

 • 34120 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В приложении “Дія” сгенерировано уже 346 жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новое жилье взамен уничтоженного армией рф. Средняя сумма каждого сертификата около 2 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В приложении "Дії" появилось уже 346 жилищных сертификатов для покупки жилья взамен разрушенного рф

Цитата

«За поврежденное россиянами имущество уже выплатили 1,5 млрд грн. Средства получили почти 19 тысяч семей. По уничтоженному имуществу получили от граждан почти 5 тысяч обращений. В Дії сгенерировано 346 сертификатов. Средняя сумма каждого около 2 млн грн. Это ресурс для покупки нового жилья, и вскоре люди смогут этим воспользоваться», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что третий компонент программы — это компенсации за сделанные за свой счет ремонты.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Выплаты начнутся в 2024 году. Механизм будет простым, понятным, аналогичным другим компонентам еВідновлення», - сообщил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное из-за войны жилье, выплатят компенсацию: Зеленский подписал законопроект

Дополнение

В “Дії” продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новое жилье взамен уничтоженного армией рф. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.

В Украине анонсировали объединение ваучера на восстановленное жилье и ипотеку. Украинцы смогут использовать сертификат "еВідновлення" как предоплату для "єОселі"".

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