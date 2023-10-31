В приложении "Дії" появилось уже 346 жилищных сертификатов для покупки жилья взамен разрушенного рф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В приложении “Дія” сгенерировано уже 346 жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новое жилье взамен уничтоженного армией рф. Средняя сумма каждого сертификата около 2 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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«За поврежденное россиянами имущество уже выплатили 1,5 млрд грн. Средства получили почти 19 тысяч семей. По уничтоженному имуществу получили от граждан почти 5 тысяч обращений. В Дії сгенерировано 346 сертификатов. Средняя сумма каждого около 2 млн грн. Это ресурс для покупки нового жилья, и вскоре люди смогут этим воспользоваться», - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что третий компонент программы — это компенсации за сделанные за свой счет ремонты.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Выплаты начнутся в 2024 году. Механизм будет простым, понятным, аналогичным другим компонентам еВідновлення», - сообщил Шмыгаль.
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Дополнение
В “Дії” продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новое жилье взамен уничтоженного армией рф. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.
В Украине анонсировали объединение ваучера на восстановленное жилье и ипотеку. Украинцы смогут использовать сертификат "еВідновлення" как предоплату для "єОселі"".