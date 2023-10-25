В Україні хочуть об'єднати ваучер на відновлене житло та іпотеку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні анонсували об’єднання ваучера на відновлене житло та іпотеку. Українці зможуть використовувати сертифікат "єВідновлення" як передоплату для "єОселі". Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України, передає кореспондент УНН.
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"У нас є задача стратегічна, ми хочемо об’єднати ваучер на відновлене житло й іпотеку. Сподіваюся, що ми через пару місяців з таким новим продуктом вийдемо, й українці зможуть використовувати сертифікат на "єВідновлення" як передоплату для "єОселі", - розповіла Свириденко.
Доповнення
У “Дії” триває генерація житлових сертифікатів, за які люди зможуть придбати нову оселю замість знищеної армією рф. З листопада ці сертифікати можна буде використовувати.
Голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер повідомляв, що "єОселею" скористалися понад 4 тисячі українських родин, а загальна сума виданих іпотек перевищила 6 мільярдів гривень.
Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, "Укрфінжитло" та "Дія". На сьогодні взяти кредит за програмою єОселя можна у 6 банках.