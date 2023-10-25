В Украине хотят объединить ваучер на восстановленное жилье и ипотеку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине анонсировали объединение ваучера на восстановленное жилье и ипотеку. Украинцы смогут использовать сертификат "єВідновлення" как предоплату для "єОселя". Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на форуме по развитию человеческого капитала Украины, передает корреспондент УНН.
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"У нас есть задача стратегическая, мы хотим объединить ваучер на восстановленное жилье и ипотеку. Надеюсь, что мы через пару месяцев с таким новым продуктом выйдем, и украинцы смогут использовать сертификат на "єВідновлення" как предоплату для "єОселя", - рассказала Свириденко.
Дополнение
В “Дія” продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые люди смогут приобрести новое жилье взамен уничтоженного армией рф. С ноября эти сертификаты можно будет использовать.
Глава правления Укрфинжитла Евгений Мецгер сообщал, что "єОселя" воспользовались более 4 тысяч украинских семей, а общая сумма выданных ипотек превысила 6 миллиардов гривен.
Программа "єОселя" начала свою работу в октябре прошлого года. Реализуют программу Минэкономики, Минцифры, "Укрфинжилье" и "Дія". На сегодня взять кредит по программе "єОселя" можно в 6 банках.