У Дніпрі з'явиться дорожня розмітка, яка не потребує оновлення протягом 5 років

Її нанесуть на вул. Січеславська Набережна (від Мерефо-Херсонського моста до Річпорту). Після тестування погодними умовами та комунальною технікою, яка прибирає сніг взимку, вирішуватимуть, чи будуть використовувати її в усьому місті. Унікальність полімерної розмітки полягає у тому, що вона не потребує оновлення протягом 5 років, на відміну від розмітки, яка наноситься фарбою. Полімерна розмітка хоч і дорожча, але може послужити довше.

“Полімерну розмітку наразі використовують лише в Києві. У Дніпрі до цього розмітка наносилася фарбою, і вже через 2 місяці вона стиралася. Полімерна розмітка, яку виробляють у Швейцарії, пролежить на дорогах міста близько 5 років. Технологія дозволяє наносити цю розмітку навіть за мінусової температури. Основа асфальту буде готуватися, стару розмітку видалятимуть так, щоб не пошкодити дорожнє покриття”, — повідомив М.Лисенко.