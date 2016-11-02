В Днепре появится дорожная разметка, которая не требует обновления в течение 5 лет

Ее нанесут на ул. Сичеславская Набережная (от Мерефо-Херсонского моста до Речпорта). После тестирования погодными условиями и коммунальной техникой, которая убирает снег зимой, будут решать, использовать ли ее во всем городе. Уникальность полимерной разметки состоит в том, что она не требует обновления в течение 5 лет, в отличие от разметки, которая наносится краской. Полимерная разметка хоть и дороже, но может послужить дольше.

"Полимерную разметку пока используют только в Киеве. В Днепре до этого разметка наносилась краской, и уже через 2 месяца она стиралась. Полимерная разметка, которую производят в Швейцарии, пролежит на дорогах города около 5 лет. Технология позволяет наносить эту разметку даже при минусовой температуре. Основа асфальта будет готовиться, старую разметку будут удалять так, чтобы не повредить дорожное покрытие", - сообщил М.Лысенко.