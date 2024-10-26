У Дніпрі завершено рятувальні роботи після руйнування житлового будинку
Київ • УНН
Внаслідок атаки на житловий будинок у Дніпрі загинуло 5 осіб, включаючи дітей, 21 людина поранена. Рятувальники ДСНС врятували двох людей з-під завалів та надали психологічну допомогу 32 постраждалим.
У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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На жаль, унаслідок атаки загинуло 5 осіб, серед яких є і діти. Ще 21 людина, зокрема 4 дитини, отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Рятувальникам вдалося врятувати двох людей, які опинилися під завалами зруйнованого будинку. На місці події працювали понад 60 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки ДСНС.
Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 32 постраждалим, з яких 2– діти.
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