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У Дніпрі завершено рятувальні роботи після руйнування житлового будинку

Київ • УНН

 • 31889 перегляди

Внаслідок атаки на житловий будинок у Дніпрі загинуло 5 осіб, включаючи дітей, 21 людина поранена. Рятувальники ДСНС врятували двох людей з-під завалів та надали психологічну допомогу 32 постраждалим.

У Дніпрі завершено рятувальні роботи після руйнування житлового будинку

У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

На жаль, унаслідок атаки загинуло 5 осіб, серед яких є і діти. Ще 21 людина, зокрема 4 дитини, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Рятувальникам вдалося врятувати двох людей, які опинилися під завалами зруйнованого будинку. На місці події працювали понад 60 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 32 постраждалим, з яких 2– діти.

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла: нові деталі атаки26.10.24, 17:33 • 22340 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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