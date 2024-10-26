В Днепре завершены спасательные работы после разрушения жилого дома

В Днепре завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенного дома. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

К сожалению, в результате атаки погибли 5 человек, среди которых есть и дети. Еще 21 человек, в том числе 4 ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Спасателям удалось спасти двух человек, которые оказались под завалами разрушенного дома. На месте происшествия работали более 60 спасателей и 15 единиц специальной техники ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 32 пострадавшим, из которых 2 - дети.

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