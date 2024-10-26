В Днепре завершены спасательные работы после разрушения жилого дома
Киев • УНН
В результате атаки на жилой дом в Днепре погибли 5 человек, включая детей, 21 человек ранен. Спасатели ГСЧС спасли двух человек из-под завалов и оказали психологическую помощь 32 пострадавшим.
В Днепре завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенного дома. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
К сожалению, в результате атаки погибли 5 человек, среди которых есть и дети. Еще 21 человек, в том числе 4 ребенка, получили ранения различной степени тяжести.
Спасателям удалось спасти двух человек, которые оказались под завалами разрушенного дома. На месте происшествия работали более 60 спасателей и 15 единиц специальной техники ГСЧС.
Психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 32 пострадавшим, из которых 2 - дети.
Количество жертв ракетного удара по Днепру возросло: новые детали атаки26 октября 2024, 14:33 • 15159 просмотров