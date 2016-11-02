У Дніпрі за тиждень стартує громадське обговорення проекту міського бюджету-2017
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні, 1 листопада, Міський голова Дніпра анонсував проведення громадських слухань, під час яких буде розглянутий проект бюджету міста на 2017 рік. Про це повідомляє УНН-Центр з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.
Публічні обговорення мають стартувати вже за тиждень. Нині триває комплексна робота над проектом нового кошторису.
Очільник Дніпра підкреслив, що необхідне максимально широке публічне обговорення проекту бюджету.
“Публічні доповіді будуть у сфері ЖКГ, гуманітарній сфері та всіх-всіх інших за переліком. Місто має знати, який бюджет буде наступного року.
У нас має бути максимально широке та публічне обговорення. І нехай депутати спробують потім за бюджет не проголосувати”, — заявив посадовець.
В рамках обговорення також проведуть круглі столи та заслухають звіти профільних відомств муніципалітету.