В Днепре через неделю стартует общественное обсуждение проекта городского бюджета-2017
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня, 1 ноября, мэр Днепра анонсировал проведение общественных слушаний, во время которых будет рассмотрен проект бюджета города на 2017 год. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
Публичные обсуждения должны стартовать уже через неделю. Сейчас идет комплексная работа над проектом новой сметы.
Глава Днепра подчеркнул, что необходимо максимально широкое публичное обсуждение проекта бюджета.
"Публичные доклады будут в сфере ЖКХ, гуманитарной сфере и всех-всех остальных по перечню. Город должен знать, какой бюджет будет в следующем году.
У нас должно быть максимально широкое и публичное обсуждение. И пусть депутаты попробуют потом за бюджет не проголосовать ", - заявил чиновник.
В рамках обсуждения также проведут круглые столы и заслушают отчеты профильных ведомств муниципалитета.