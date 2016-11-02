В Днепре через неделю стартует общественное обсуждение проекта городского бюджета-2017

Публичные обсуждения должны стартовать уже через неделю. Сейчас идет комплексная работа над проектом новой сметы.

Глава Днепра подчеркнул, что необходимо максимально широкое публичное обсуждение проекта бюджета.

"Публичные доклады будут в сфере ЖКХ, гуманитарной сфере и всех-всех остальных по перечню. Город должен знать, какой бюджет будет в следующем году.

У нас должно быть максимально широкое и публичное обсуждение. И пусть депутаты попробуют потом за бюджет не проголосовать ", - заявил чиновник.

В рамках обсуждения также проведут круглые столы и заслушают отчеты профильных ведомств муниципалитета.