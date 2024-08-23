У Дніпрі викрито адвоката та його спільницю, які торгували "білими" військовими квитками
Київ • УНН
Адвокат та його спільниця продавали "білі" військові квитки за $25 тис. Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вилучено понад півмільйона гривень.
Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю - чинному адвокату та його цивільній спільниці, які за 25 тисяч доларів США допомагали військовозобов’язаному ухилитися від мобілізації. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР та Офіс Генпрокурора.
Деталі
Як розповіли в ДБР, фігуранти підшукували чоловіків, які не бажали служити, та пропонували їм кілька схем уникнення військової служби. Для того, аби потенційні клієнти охоче платили, їх залякували рейдами працівників ТЦК.
Найдорожче було отримати "білий" військовий квиток - $25 тисяч. За ці гроші вони обіцяли владнати справи з "потрібними" людьми у військкоматах та отримати рішення ВЛК, яке визнає призовника непридатним до служби.
Дешевше оцінювали придбання за $150 незаповнений бланк повістки з відповідними печатками. У разі зустрічі з представниками ТЦК покупці таких бланків говорили, що їх і так вже викликають до військкомату.
Під час одержання авансу чоловіка та його спільницю було затримано. В фігурантів вилучили понад півмільйона гривень.
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю та його спільниці за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Під суд піде посадовець Одеського ТЦК у справі про мільйонні заробітки на ухилянтах21.08.24, 09:55 • 11286 переглядiв