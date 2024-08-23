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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре разоблачили адвоката и его сообщницу, которые торговали «белыми» военными билетами

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 11:30  •  4577 просмотра

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Адвокат и его сообщница продавали «белые» военные билеты за $25 тыс. Им сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием, изъято более полумиллиона гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему - действующему адвокату и его гражданской сообщнице, которые за 25 тысяч долларов США помогали военнообязанному уклониться от мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР и Офис Генпрокурора. 

Детали

Как рассказали в ГБР, фигуранты подыскивали мужчин, которые не желали служить, и предлагали им несколько схем избежания военной службы. Для того, чтобы потенциальные клиенты охотно платили, их запугивали рейдами работников ТЦК.

Дороже всего было получить «белый» военный билет - $25 тысяч. За эти деньги они обещали уладить дела с «нужными» людьми в военкоматах и получить решение ВВК, которое признает призывника непригодным к службе.

Дешевле оценивали приобретение за $150 незаполненный бланк повестки с соответствующими печатями. При встрече с представителями ТЦК покупатели таких бланков говорили, что их и так уже вызывают в военкомат.

Во время получения аванса мужчина и его сообщница были задержаны. У фигурантов изъяли более полумиллиона гривен. 

При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении военнослужащему и его сообщнице по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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