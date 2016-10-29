У Дніпрі спортсмени висадили “Алею марафонців”

Унікальну зелену пам’ятку започаткували переможці першого повномасштабного марафону у Дніпрі.

Спортсмени висадили 25 дерев на пам’ять про масштабний легкоатлетичний захід. Алея знаходиться біля одного з найпопулярніших місць для бігу у місті, тож водночас виступає екраном від автомобільних вихлопів. За словами спортсменів, це старт нової традиції. Наступні дерева будуть висаджувати майбутні переможці марафонів.

Нагадаємо, 9 жовтня у столиці пройшов Сьомий Київський міжнародний марафон.