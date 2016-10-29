В Днепре спортсмены высадили "Аллею марафонцев"

Уникальный зеленый памятник начали победители первого полномасштабного марафона в Днепре.

Спортсмены высадили 25 деревьев в память о масштабном легкоатлетическом мероприятии. Аллея находится у одного из самых популярных мест для бега в городе, поэтому одновременно выступает экраном от автомобильных выхлопов. По словам спортсменов, это старт новой традиции. Следующие деревья будут высаживать будущие победители марафонов.

Напомним, 9 октября в столице прошел Седьмой Киевский международный марафон.