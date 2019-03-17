У Дніпрі неповнолітня вчинила самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Дніпрі 17-річна дівчина вчинила самогубство, викинувшись з вікна багатоповерхівки. ЇЇ тіло побачив чоловік, який і зателефонував до поліції. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.
“Інформація до нас надійшла сьогодні, що поблизу житлового будинку на Запорізькім шосе чоловік побачив труп дівчини 17-ти років. Як з’ясувалось, попередня причина смерті - самогубство”, - повідомила Старчевська.
За її словами, на момент приїзду поліції та швидкої, дівчина вже була мертва.
Наразі поліцейські встановлюють всі деталі події.
Як повідомляв УНН, у Харкові 18-річна дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки.