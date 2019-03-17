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У Харкові 18-річна дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 16688 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Вчора, 16 березня, в Харкові з даху багатоповерхівки зістрибнула 18-річна дівчина, яка від отриманих травм померла в лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

У Харкові 18-річна дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки

“Повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Гвардійців Широнінців виявлено дівчину, яка стрибнула з даху 16-поверхового будинку, надійшло до Московського відділу поліції 16 березня о 13:02. На момент приїзду медиків потерпіла знаходилась в свідомості та повідомила, що хотіла покінчити життя самогубством”, — йдеться у повідомленні.

Поліцією встановлено, що на даху будинку дівчина намагалася перерізати собі вени на руках та шиї за допомогою леза, а потім зістрибнула з даху. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Правоохоронці знайшли зошит померлої, в якому була передсмертна записка. Дівчина лікувалась від наркозалежності і неодноразово намагалась покінчити життя самогубством.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.

Нагадаємо, триразова чемпіонка світу та срібна олімпійська призерка з велотреку Келлі Кетлін з США загинула внаслідок самогубства.

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