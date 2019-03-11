Смерть молодої велочемпіонки Кетлін: підозрюють самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Триразова чемпіонка світу та срібна олімпійська призерка з велотреку Келлі Кетлін з США загинула внаслідок самогубства. Таку версію озвучив її батько, повідомляє УНН з посиланням на VeloNews.
Батько покійної Марк Кетлін надіслав редакції видання листа, у якому заявив, що 23-річна велосипедистка наклала на себе руки ввечері 8 березня у Каліфорнії.
Як нещодавно заявляла сама велосипедистка, їй не вистачало часу впоратись із навчанням та спортом одночасно, що призводило до невдач.
Подробиці смерті спортсменки наразі встановлюються.
Як повідомляв УНН, Келлі Кетлін, яка виграла тричі поспіль титули світового чемпіонату з велотреку з 2016 по 2018 рік, а також здобула срібло у цій дисципліні на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, померла у віці 23 років.