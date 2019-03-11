Смерть молодой велочемпионки Кэтлин: подозревают самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Трехкратная чемпионка мира и серебряная олимпийская призерка по велотреку Келли Кэтлин из США погибла в результате самоубийства. Такую версию озвучил ее отец, сообщает УНН со ссылкой на VeloNews.
Отец покойной Марк Кэтлин прислал редакции издания письмо, в котором заявил, что 23-летняя велосипедистка покончила с собой вечером 8 марта во Калифорнии.
Как недавно заявляла сама велосипедистка, ей не хватало времени справиться с учебой и спортом одновременно, что приводило к неудачам.
Подробности смерти спортсменки устанавливаются.
Как сообщал УНН, Келли Кэтлин, которая выиграла три раза подряд титул мирового чемпионата по велотреку с 2016 по 2018 год, а также завоевала серебро в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, умерла в возрасте 23 лет.