У віці 23 років померла триразова чемпіонка світу з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Триразова чемпіонка світу та срібна призерка Олімпійських ігор з велотреку Келлі Кетлін померла у віці 23 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC Sport.
Кетлін виграла тричі поспіль титули світового чемпіонату з велотреку з 2016 по 2018 рік, а також здобула срібло у цій дисципліні на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
Зокрема, вона брала участь у змаганнях Rally UHC Cycling на шосе.
Спортсменка також виграла бронзові медалі у індивідуальних гонках на чемпіонатах світу 2017 та 2018 років.
Причини смерті спортсменки наразі невідомі.
Довідка УНН: Келлі Кетрін народилася в місті Сент-Пол, минулого року закінчила університет Міннесоти зі ступенем з математики і китайської мови і вивчала обчислювальну та математичну інженерію в Стенфордському університеті в Каліфорнії.
Як повідомляв УНН, колишня Юна міс Всесвіт померла у віці 19 років.