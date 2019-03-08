Колишня Юна міс Всесвіт померла у віці 19 років

КИЇВ. 8 березня. УНН. 19-річна Юна міс Всесвіт - Лотте ван дер Зеє, яка отримала цей титул у 2017 році, померла від серцевого нападу за день до свого 20-річчя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.