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Колишня Юна міс Всесвіт померла у віці 19 років

Колишня Юна міс Всесвіт померла у віці 19 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. 19-річна Юна міс Всесвіт - Лотте ван дер Зеє, яка отримала цей титул у 2017 році, померла від серцевого нападу за день до свого 20-річчя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.

Повідомляється, що дівчині стало погано під час відпочинку у відпустці, яку вона проводила в Австрії зі своєю сім'єю.

Після серцевого нападу дівчина впала в кому. Ван дер Зеє померла в мюнхенській лікарні у Німеччині.

Як повідомили батьки моделі, напередодні трагедії вона відпочивала з друзями. Вранці дівчину виявили без свідомості.

На цей момент правоохоронці проводять експертизи, щоб визначити, що викликало серцевий напад Лотте.

Як повідомляв УНН, 19 лютого модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.

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