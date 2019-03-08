Колишня Юна міс Всесвіт померла у віці 19 років
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. 19-річна Юна міс Всесвіт - Лотте ван дер Зеє, яка отримала цей титул у 2017 році, померла від серцевого нападу за день до свого 20-річчя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.
Повідомляється, що дівчині стало погано під час відпочинку у відпустці, яку вона проводила в Австрії зі своєю сім'єю.
Після серцевого нападу дівчина впала в кому. Ван дер Зеє померла в мюнхенській лікарні у Німеччині.
Як повідомили батьки моделі, напередодні трагедії вона відпочивала з друзями. Вранці дівчину виявили без свідомості.
На цей момент правоохоронці проводять експертизи, щоб визначити, що викликало серцевий напад Лотте.
Як повідомляв УНН, 19 лютого модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.