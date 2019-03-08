Бывшая Юная мисс Вселенная умерла в возрасте 19 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. 19-летняя Юная мисс Вселенная - Лотте ван дер Зее, которая получила этот титул в 2017 году, умерла от сердечного приступа за день до своего 20-летия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Сообщается, что девушке стало плохо во время отдыха в отпуске, который она проводила в Австрии со своей семьей.
После сердечного приступа девушка впала в кому. Ван дер Зее умерла в мюнхенской больнице в Германии.
Как сообщили родители модели, накануне трагедии она отдыхала с друзьями. Утром девушку обнаружили без сознания.
На данный момент правоохранители проводят экспертизу, чтобы определить, что вызвало сердечный приступ Лотте.
Как сообщал УНН 19 февраля модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни.
Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden. Het is super onwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is . Onze harten zijn gebroken