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Помер модельєр Карл Лагерфельд

Помер модельєр Карл Лагерфельд

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Figaro.

Головний дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel і легендарна постать, помер у вівторок, 19 лютого 2019 року, у віці 85 років. 

Додамо, Карл Отто Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року у Гамбурзі (Німеччина). Німецький та французький модельєр і фотограф. Найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel. Також він співпрацював з такими брендами як Fendi (з 1965 р.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958–1963), H&M (2004), Hogan (2011) та Macy's (2011). Жив у Парижі.

Нагадаємо, художник-модельєр Юбер Живанши помер у віці 91 року.

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