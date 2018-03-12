Художник-модельєр Юбер Живанши помер у віці 91 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Французький дизайнер одягу Юбер де Живанши, який створював образи для своєї музи Одрі Хепберн у таких фільмах, як "Сніданок у Тіффані" та "Кумедне личко", помер у віці 91 року, передає УНН з посиланням на видання WWD.
Граф Юбер Джеймс Марсель Таффін де Живанши, французький аристократ, який заснував будинок Живанши в 1952 році, помер у суботу, повідомили члени родини модельєра.
Він був найвідомішим серед широкої громадськості як творець вбрання для фільмів та особистого гардеробу своєї давньої музи, Одрі Хепберн, у фільмах, в тому числі "Сніданок у Тіффані" та " Кумедне личко". Актриса також надихнула на створення його перших парфумів "L'Interdit".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер актор і режисер Олег Табаков
Граф продав свій лейбл "Givenchy Couture Group" підприємству LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton в 1988 році за 45 мільйонів доларів після 36 років незалежної праці. Він залишався головою відділу креативного дизайну протягом семи років, перш ніж звільнився у 1995 році.
Його сім'я планує провести приватні похорони та запропонувала, щоб замість квітів бажаючі внесли пожертвування до ЮНІСЕФ.