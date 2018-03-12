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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32347 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47574 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51660 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100541 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Художник-модельер Юбер Живанши умер в возрасте 91 года

Художник-модельер Юбер Живанши умер в возрасте 91 года

Киев  •  УНН

 • 16693 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Французский дизайнер одежды Юбер де Живанши, который создавал образы для своей музы Одри Хепберн в таких фильмах, как "Завтрак у Тиффани" и "Забавная мордашка", умер в возрасте 91 года, передает УНН со ссылкой на издание WWD.

Граф Юбер Джеймс Марсель Таффин де Живанши, французский аристократ, который основал дом Живанши в 1952 году, умер в субботу, сообщили члены семьи модельера.

Он был самым известным среди широкой общественности как создатель нарядов для фильмов и личного гардероба своей давней музы, Одри Хепберн, в фильмах, в том числе "Завтрак у Тиффани" и "Забавная мордашка". Актриса также вдохновила на создание его первых духов "L'Interdit".

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Граф продал свой лейбл "Givenchy Couture Group" предприятию LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton в 1988 году за 45 млн долларов после 36 лет независимого труда. Он оставался главой отдела креативного дизайна в течение семи лет, прежде чем уволился в 1995 году.

Его семья планирует провести частные похороны и предложила, чтобы вместо цветов желающие внесли пожертвования в ЮНИСЕФ.

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