Художник-модельер Юбер Живанши умер в возрасте 91 года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Французский дизайнер одежды Юбер де Живанши, который создавал образы для своей музы Одри Хепберн в таких фильмах, как "Завтрак у Тиффани" и "Забавная мордашка", умер в возрасте 91 года, передает УНН со ссылкой на издание WWD.
Граф Юбер Джеймс Марсель Таффин де Живанши, французский аристократ, который основал дом Живанши в 1952 году, умер в субботу, сообщили члены семьи модельера.
Он был самым известным среди широкой общественности как создатель нарядов для фильмов и личного гардероба своей давней музы, Одри Хепберн, в фильмах, в том числе "Завтрак у Тиффани" и "Забавная мордашка". Актриса также вдохновила на создание его первых духов "L'Interdit".
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Граф продал свой лейбл "Givenchy Couture Group" предприятию LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton в 1988 году за 45 млн долларов после 36 лет независимого труда. Он оставался главой отдела креативного дизайна в течение семи лет, прежде чем уволился в 1995 году.
Его семья планирует провести частные похороны и предложила, чтобы вместо цветов желающие внесли пожертвования в ЮНИСЕФ.