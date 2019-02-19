Умер модельер Карл Лагерфельд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Модельер Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Figaro.
Главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel и легендарная фигура, умер во вторник, 19 февраля 2019 года, в возрасте 85 лет.
Добавим, Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге (Германия). Немецкий и французский модельер и фотограф. Наиболее известен как главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel. Также он сотрудничал с такими брендами как Fendi (с 1965 г.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958-1963), H&M (2004), Hogan (2011) и Macy's (2011). Жил в Париже.
Напомним, художник-модельер Юбер Живанши умер в возрасте 91 года.