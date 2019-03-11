В возрасте 23 лет умерла трехкратная чемпионка мира по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по велотреку Кэлли Кэтлин умерла в возрасте 23 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC Sport.
Кэтлин трижды подряд выиграла титула мирового чемпионата по велотреку с 2016 по 2018 год, а также завоевала серебро в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
В частности, она принимала участие в соревнованиях Rally UHC Cycling на шоссе.
Спортсменка также выиграла бронзовые медали в индивидуальных гонках на чемпионатах мира 2017 и 2018.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Справка УНН: Келли Кэтрин родилась в городе Сент-Пол, в прошлом году закончила университет Миннесоты со степенью по математике и китайского языка и изучала вычислительную и математическую инженерию в Стэнфордском университете в Калифорнии.
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