В Харькове 18-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажки

"Сообщение о том, что возле дома по улице Гвардейцев Широнинцев обнаружено девушку, которая прыгнула с крыши 16-этажного дома, поступило в Московский отдела полиции 16 марта в 13:02. На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Полицией установлено, что на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем спрыгнула с крыши. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Правоохранители нашли тетрадь умершего, в котором была предсмертная записка. Девушка лечилась от наркозависимости и неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, трехкратная чемпионка мира и серебряная олимпийская призерка по велотреку Келли Кэтлин с США погибла в результате самоубийства.