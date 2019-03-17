В Днепре несовершеннолетняя совершила самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Днепре 17-летняя девушка совершила самоубийство, выбросившись из окна многоэтажки. Ее тело увидел человек, и позвонил в полицию. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Информация к нам поступила сегодня, что вблизи жилого дома на Запорожском шоссе мужчина увидел труп девушки 17-ти лет. Как выяснилось, предварительная причина смерти - самоубийство", - сообщила Старчевская.
По ее словам, на момент приезда полиции и скорой, девушка уже была мертва.
Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего.
Как сообщал УНН, в Харькове 18-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажки.