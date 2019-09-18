У Дніпрі каналізаційні стоки скидалися до озера, підозрюють посадовця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Дніпрі посадовцю КП “Дніпроводоканал” оголосили підозру за фактом порушення правил охорони вод, у результаті якого каналізаційні стоки потрапили до озера Куряче, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
За даними прокуратури, у період жовтня-листопада 2018 року вказаний службовець, недбало виконуючи покладені на нього обов’язки, під час організації проведення аварійно-відновлювальних робіт пошкодженого каналізаційного колектору, не організував відведення каналізаційних стоків та не обладнав місце для зливу стічних вод.
“Внаслідок бездіяльності вказаної особи, каналізаційні стоки потрапили до дощового каналізаційного колектору та у подальшому перетікали і скидалися в озеро Куряче”, — йдеться у повідомленні.
Наразі Дніпропетровська місцева прокуратура № 3 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно начальника району експлуатації каналізаційних мереж комунального підприємства “Дніпроводоканал”.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.242 КК України (порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля). Посадовцю повідомили про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
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