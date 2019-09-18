В Днепре канализационные стоки сбрасывались в озеро, подозревают чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Днепре должностному лицу КП “Днепроводоканал” объявили подозрение по факту нарушения правил охраны вод, в результате которого канализационные стоки попали в озеро Куриное, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
По данным прокуратуры, в период октября-ноября 2018 года указанный служащий, небрежно выполняя возложенные на него обязанности, при организации проведения аварийно-восстановительных работ поврежденного канализационного коллектора, не организовал отвод канализационных стоков и не оборудовал место для слива сточных вод.
“В результате бездействия указанного лица, канализационные стоки попали в дождевой канализационный коллектор и в дальнейшем перетекали, и сбрасывались в озеро Куриное”, — говорится в сообщении.
Сейчас Днепропетровская местная прокуратура № 3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальника района эксплуатации канализационных сетей коммунального предприятия “Днепроводоканал”.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 УК Украины (нарушение правил охраны вод, повлекшее загрязнение поверхностных вод, что создало опасность для окружающей среды). Должностному лицу сообщили о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напоминаем, из-за испарения из канализации под Ровно умер коммунальщик, двое в больнице.