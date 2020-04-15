У Дніпрі через COVID-19 помер 65-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Дніпропетровщині помер 65-річний чоловік, у якого лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу. Він перебував на лікуванні в медзакладі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“На Дніпропетровщині помер 65-річний чоловік з Дніпра, у якого була лабораторно підтверджена коронавірусна хвороба. Він знаходився на лікуванні у Дніпровській міській лікарні № 21, але через ускладнення основного захворювання був переведений до лікарні № 16”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у пацієнта розпочався тромбоз лівої кінцівки. Ускладнення розвивалося стрімко. Остаточну причину смерті покаже розтин.
За інформацією ОДА, нині на Дніпропетровщині 74 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.
Як повідомляв УНН раніше, на Дніпропетровщині на вечір 14 квітня виявили три нові випадки коронавірусу, що довело загальну кількість хворих в регіоні до 74.