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У Дніпрі через COVID-19 помер 65-річний чоловік

У Дніпрі через COVID-19 помер 65-річний чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Дніпропетровщині помер 65-річний чоловік, у якого лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу. Він перебував на лікуванні в медзакладі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“На Дніпропетровщині помер 65-річний чоловік з Дніпра, у якого була лабораторно підтверджена коронавірусна хвороба. Він знаходився на лікуванні у Дніпровській міській лікарні № 21, але через ускладнення основного захворювання був переведений до лікарні № 16”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пацієнта розпочався тромбоз лівої кінцівки. Ускладнення розвивалося стрімко. Остаточну причину смерті покаже розтин.

За інформацією ОДА, нині на Дніпропетровщині 74 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.

Як повідомляв УНН раніше, на Дніпропетровщині на вечір 14 квітня виявили три нові випадки коронавірусу, що довело загальну кількість хворих в регіоні до 74.

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